شاهد.. اندلاع حريق في سانتياغو برنابيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اشتعلت النيران في جزء من ملعب سانتياغو برنابيو في نادي ريال مدريد أمس، لفترة وجيزة، ما وضع أعمال تطوير الملعب بتكلفة 500 مليون جنيه إسترليني في خطر.

وتم استدعاء رجال الإطفاء بعد ظهور أعمدة من الدخان الأسود الكثيف المتصاعدة من الاستاد الموجود في قلب العاصمة الإسبانية، وموطن فريق الريال منذ العام 1947، ولكنه يخضع لأعمال تطويرية حالياً منذ العام 2019.

وأفاد موقع "ماركا" الإسباني، أن حريقاً صغيراً اندلع في الملعب، مما تسبب في ظهور دخان مرئي حول الأرض، ولم يتضح سبب الحريق، ولكنه تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في الاستاد، والاتصال بخدمات الطوارئ على الفور.

وقيل إن فرقة الإطفاء في مدريد سيطرت على الحريق، بعد 15 دقيقة فقط من استدعائها إلى مكان الحادث، ومن المقرر تحديد مدى الضرر، لكن البعض خشي في البداية أن يؤدي الحريق إلى تعريض أعمال التجديد للخطر.

وكان ريال مدريد، يلعب بعيداً عن أرضه المعتادة خلال الموسم المنتهي، إذ لعب الفريق مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، والذي يتسع لـ 6000 متفرج، وعادة ما يكون ملعب فريق الاحتياط ريال مدريد كاستيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز