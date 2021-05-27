تغيير موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري يوم 27 يوليو، بتأجيلها 10 أيام عن موعدها السابق.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة القارية في الموسم الماضي، على حساب غريمه التقليدي في بلاده الزمالك بالفوز عليه 2-1، في نهائي تاريخي للقارة السمراء، حيث لم يسبق لفريقين من نفس البلد بالوصول للمباراة النهائية.

ويترقب عشاق الكرة الإفريقية مساء يوم الجمعة المقبل، مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على لقب السوبر الإفريقي، حيث يقام في العاصمة القطرية الدوحة.

تحديد موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في شأن متصل، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يوم 18 يونيو المقبل، موعدًا لمباراتي الذهاب بين الأهلي والترجي، والوداد البيضاوي مع كايزر تشيفز، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، إن مواجهة الذهاب بين الترجي والأهلي ستقام في تونس، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 25 يونيو في القاهرة، كما أكد أن الوداد البيضاوي سوف يستضيف كايزر تشيفز في ذهاب الدور قبل النهائي، فيما تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، عقب تخطيه صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، فيما وصل الترجي بالتفوق على شباب بلوزداد بركلات الترجيح 3-2، بعد أن تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.

أما فريق الوداد فتأهل للمربع الذهبي، عقب فوزه على مولودية الجزائر 2-1 بمجموع المباراتين، بينما تأهل كايزر تشيفز بفوزه على سيمبا التنزاني 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز