فان دايك أبرز الغائبين عن قائمة هولندا في يورو 2020

المصدر: أ ف ب

أعلن مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور الاربعاء عن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، حيث كان قلب دفاع ليفربول الانجليزي القائد فيرجل فان دايك أبرز الغائبين بسبب الاصابة.

وسبق أن أعلن قائد الطواحين الاسبوع الفائت غيابه عن البطولة التي تنطلق في 11 يونيو المقبل من أجل التركيز على جهوزيته بدنيًا في الموسم المقبل وتعافيه بشكل تام من الجراحة التي أجراها جراء قطع في الرباط الصليبي.

وضم دي بور (112 مباراة دولية) دايلي بليند ظهير ايسر اياكس امستردام الذي تعافي مؤخرًا من اصابة في الكاحل.

وانضم عشرة لاعبين من الدوري الهولندي الى زملائهم أمثال المدافعَين ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) وستيفان دي فري (إنتر) من "سيري أ"، ولاعبَي الوسط دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) وجورجينو فينالدوم (ليفربول) من الدوري الانجليزي وفرنكي دي يونغ من برشلونة الاسباني.

ولم يستدعِ دي بور المدافع سفين بوتمان الذي ساهم في تتويج ليل بلقبه الاول في الدوري الفرنسي منذ 2011.

وينتقل المنتخب الهولندي بطل اوروبا عام 1988 الى مدينة فارو جنوب البرتغال السبت من أجل الانخراط في معسكر تدريبي على ان يلتقي اسكتلندا وديًا في الثاني من يونيو وجورجيا بعدها بأربعة ايام.

ويفتتح المنتخب البرتقالي العائد الى الساحة الدولية بعد غيابه عن كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016، مشواره في البطولة القارية ضد اوكرانيا في 13 الشهر المقبل، ومن ثم النمسا (17 يونيو) ومقدونيا الشمالية بعدها بأربعة ايام ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويخوض المنتخب الهولندي جميع مبارياته على ملعب "يوهان كرويف ارينا" في العاصمة امستردام امام زهاء 12 ألف و500 مشجع.

وهذه التشكيلة المستدعاة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن (فالنسيا الاسباني)، تيم كرول (نوريتش سيتي)، مارتن ستيكيلينبرغ (اياكس امستردام).

خط الدفاع: دايلي بليند ويورين تيمبر (اياكس امستردام)، ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الايطالي)، جويل فيلتمان (برايتون )، دنزيل دامفرايز (بي أس في أيندهوفن)، ستيفان دي فري (إنتر الايطالي)، نايثن آكيه (مانشستر سيتي)، أوين فيندال (ألكمار)، باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس).

خط الوسط: دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد)، راين غرافينبرخ ودافي كلاسن (أياكس أمستردام)، فرنكي دي يونغ (برشلونة الاسباني)، مارتن دي رون (أتالانتا الايطالي)، تون كوبماينرز (ألكمار)، جورجينو فينالدوم (ليفربول ).

خط الهجوم: ستيفن بيرخهايس (فينورد)، كودي غاكبو ودونيال مالين (بي أس في أيندهوفن)، لوك دي يونغ (إشبيلية الاسباني)، ممفيس ديباي (ليون الفرنسي)، فاوت فيخهورست (فولفسبورغ الالماني)، كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو الروسي).

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