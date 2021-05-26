بنفيكا يستعد لعرض تحدٍ جديد على بوفون

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستعد العملاق البرتغالي بنفيكا، لعرض تحدٍ جديد على الحارس الإيطالي الشهير جانلويجي بوفون، والذي يتطلع بدوره إلى إضافة المزيد من الخبرات إلى مسيرته المهنية اللامعة.

ويصبح بوفون لاعباً حراً، أي سيكون صفقة مجانية في نهاية يونيو المقبل، عندما ينتهي عقده مع يوفنتوس، ولم يحدد الحارس الأسطوري خطوته التالية بعد.

ولا يزال التقاعد خياراً متاحاً للحارس العملاق، لكن بوفون، كشف أيضاً، أنه يبحث عن خيار محفز ومجنون لمواصلة مسيرته المهنية.

ويقال إن بوفون يجذب اهتمام بنفيكا، وكذلك إشبيلية وأولمبياكوس، وفي الوقت نفسه، طرح استمرار الحارس عاماً آخر في يوفنتوس، بعدما ساعد يوفنتوس على الفوز بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي، لينهي مسيرته في يوفنتوس، بعد فترتين منفصلتين، و19 موسماً مع عمالقة تورينو.

وفي مسيرته، فاز بكل شيء تقريباً، بما في ذلك 10 ألقاب في الدوري الإيطالي، وانتصار في الدوري الفرنسي، وكأس العالم مع إيطاليا، ولكن لا يزال دوري أبطال أوروبا يراوغه، بعد ثلاث هزائم نهائية.

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