57 مباراة في التصفيات الآسيوية على مدار 19 يوماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، من خلال مواجهات الحسم في الجولات الأخيرة، ضمن المجموعات الثماني للدور الثاني.

وتقام المباريات المتبقية بنظام التجمع، حيث ستكون أولى المباريات بعد غد الجمعة، عندما تتقابل اليابان مع ميانمار، على ملعب استاد فوكودا دينشي في تشيبا، ضمن المجموعة السادسة.

ولم تقم سوى 4 مباريات منذ نوفمبر 2019، وذلك بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا»، والآن، تعود المنافسة من خلال 57 مباراة، تقام على مدار 19 يوماً، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، وكذلك المنتخبات المتأهلة للدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023.

وينتقل التركيز يوم الأحد، إلى مجمع سوجو الأولمبي الرياضي، حيث تستضيف الصين المباريات المتبقية ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي المنتخب الصيني مع منتخب غوام.

وتستأنف منافسات المجموعة الثانية، اعتباراً من يوم 3 يونيو المقبل، حيث تلتقي في أولى المباريات، نيبال مع الصين تايبيه، وتتواجه في ذات اليوم، أستراليا المتصدرة، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، مع الكويت المضيفة.

أما في المجموعة الثالثة، التي تقام مبارياتها في البحرين، فيشهد يوم 3 يونيو المقبل، لقاء إيران مع هونغ كونغ، والبحرين المضيفة مع كمبوديا.

وتقام مباراة واحدة في ذات اليوم، ضمن المجموعة الرابعة، التي تجري مبارياتها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تلتقي فلسطين مع سنغافورة، في مواجهة يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز، من أجل البقاء في المنافسة على التأهل إلى كأس آسيا.

ويوم 3 يونيو المقبل أيضاً، تستأنف منافسات المجموعة الخامسة، والتي تقام مبارياتها في الدوحة، حيث تلتقي قطر مع الهند، وبنغلادش مع أفغانستان.

المنافسة ستكون محتدمة في المجموعة السابعة، التي تقام مبارياتها في الإمارات، حيث يشهد يوم 3 يونيو المقبل، لقاء الإمارات مع ماليزيا، في حين تتقابل تايلاند مع إندونيسيا، علماً بأن فيتنام تتصدر ترتيب المجموعة.

وأخيراً، تستأنف مباريات المجموعة الثامنة، اعتباراً من يوم 5 يونيو المقبل، وتقام المنافسة في كوريا الجنوبية، حيث تلتقي في ذلك اليوم، لبنان مع سريلانكا، وكوريا الجنوبية مع تركمانستان.

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