أخيراً.. ميسي في برشلونة حتى 2024

المصدر: كتالونيا - وكالات

كشفت صحيفة «إل كونفيدينسيال» الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اتفق مع ليونيل ميسي، على الاستمرار مع الفريق لموسمين مقبلين، وإن المتبقي فقط من الاتفاق الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب المقرر نهايته بنهاية يونيو المقبل.

ويعني حال التجديد الرسمي، أن ميسي سيبقى مع برشلونة حتى عمر الـ 35، أي سيظل يلعب مع الفريق لمدة 22 سنة، حيث انضم إلى صفوف برشلونة وهو في عمر الـ 13 عاماً، قادما من نادي نيوليز أولد بويز الأرجنتيني.

كما أن بقاءه يعني نجاح خوان لابورتا في الوفاء بأول وعوده الانتخابية، وهي الإبقاء على ميسي، وعدم رحيله عن برشلونة بعد نهاية عقده الحالي.

وأشارت صحيفة «آس» الاسبانية، إلى أن ميسي نجح في قيادة برشلونة في الموسم الأخير، إلى التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، لكنه لم ينجح في التتويج بالدوري الإسباني، والسوبر الإسباني، كما لم يكمل الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز