تين كات يتبنأ بمصير كومان مع برشلونة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يعتقد الهولندي هينك تين كات مساعد مدرب برشلونة السابق، أن مواطنه رونالد كومان لن يستمر في قيادة الفريق الكتالوني، وذلك بناء على معرفته الجيدة برئيس النادي خوان لابورتا عندما عمل تين كات مساعداً لفرانك ريكارد في برشلونة في الفترة من 2003 إلى 2006 حين كان لابورتا رئيساً للنادي في ذاك الوقت.

وقال تين كات الذي يتولى تدريب فريق الوحدة الإماراتي حالياً لقناة زيغو سبورت الهولندية إن الغموض الذي يحيط بمستقبل كومان مع برشلونة وعدم إعلان لابورتا عن موقفه النهائي من استمرار المدرب من عدمه حتى الآن بمثابة "علامة"، معتبراً أن أيام كومان مع البلاوجرانا "باتت معدودة".

وأضاف:" بناء على معرفتي الجيدة بخوان لابورتا رئيس النادي، فهو شخص صريح للغاية، وإذا كان قد قرر بالفعل من سيصبح مدرباً للفريق في الموسم المقبل، فسيعلن ذلك".

وتنبأ تين كات بإمكانية أن يتولى الإسباني مايكل أرتيتا مدرب الأرسنال زمام الأمور في برشلونة، وقال:" هو صديق غوارديولا وصديق لابورتا أيضاً، ولن يفاجئني إذا أصبح مدرباً لبرشلونة".

ولم يحسم مصير كومان مع برشلونة عقب انتهاء الاجتماع الذي جمعه برئيس النادي خوان لابورتا، أمس، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك تغييراً فيما يخص خطة الموسم المقبل بالنسبة للنادي وخصوصاً فيما يخص المدير الفني.

والتقى رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بالمدير الفني رونالد كومان، الثلاثاء، من أجل تحليل موسم الفريق الكتالوني والوقوف على خطط المرحلة المقبلة، وإن كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن استمرار المدرب من عدمه إلا أن اللقاء انتهى بينهما دون أي قرار نهائي.

وأكدت الصحيفة أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص مستقبل كومان، ولكن في الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك المزيد من المحادثات بينه وبين ممثلي النادي.

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