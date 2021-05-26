الاعتداء على مشجعي مانشستر يونايتد قبل النهائي الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن عدداً من مشجعيه تعرضوا لهجوم في حانة في جدانسك مساء أمس الثلاثاء، قبل نهائي الدوري الأوروبي المقرر اليوم الأربعاء، ضد فياريال الاسباني.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من المشجعين، وهم يهتفون ويركضون من حانة في المدينة، تاركين الطاولات والكراسي مقلوبة.

كما يظهر مقطع فيديو مختلف، المكان نفسه في وقت سابق من المساء، مع غناء مشجعي يونايتد في أول رحلة خارجية مسموح بها منذ أوائل العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقال مانشستر يونايتد في بيان أصدره: "موظفو النادي ساعدوا عدداً من مشجعي يونايتد في جدانسك الليلة الماضية، واليوم بعد حادثة تعرض فيها بعض مشجعينا للهجوم خارج حانة في المدينة".

ويعتقد أن ثلاثة من مشجعي يونايتد، أصيبوا بجروح طفيفة، مع العلم أن النادي خصص 2000 تذكرة لجماهيره، ووصل بالفعل إلى المدينة حوالي 1000 مشجع لحضور المباراة النهائية.

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