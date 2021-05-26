محمد صلاح: هدف أليسون أروع ما قدمه ليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن سعادته بحصوله على جائزة ستاندرد تشارترد، والتي تمنح لأفضل لاعب في ليفربول للموسم الأخير 2020-2021، بناءً على تصويت الجماهير، فيما حل فابينيو في المركز الثاني، وناثانيال فيليبس في المركز الثالث.

وقال صلاح لموقع نادي ليفربول: "بالطبع أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أنها تم التصويت لها من قبل الجماهير، لكن الفوز بالمباريات النهائية والتأهل لدوري الأبطال كان أهم شيء، وأعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بالفريق".

وأوضح: "بالنسبة لنا كفريق، أعتقد أنه لو كان لدينا المشجعون في الملعب، فإن وضعنا سيكون أفضل بكثير، لقد عانينا الكثير هذا الموسم مع افتقادنا للجماهير، ولذلك أنا سعيد في المباراة الأخيرة بالموسم، والتي لعبناها مع جماهيرنا، وكان من الرائع رؤيتهم في الملعب".

وعلى الرغم من مساهمته الرائعة في حملة ليفربول هذا الموسم، من خلال إحرازه 31 هدفاً في 51 مباراة بجميع المسابقات ليكون هدافاً للنادي، إلا أن صلاح يعترف بأن أبرز ما قدمه ليفربول هذا الموسم، كان هدف الحارس أليسون في الدقيقة الأخيرة على ملعب وست بروميتش ألبيون.

وقال: "كان هدف أليسون لا يصدق كما قلت، والأمر يتعلق بالفريق ورد الفعل على الهدف، ولم أفكر في الأمر حتى، كنت أقفز، وكانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأن الهدف جاء من الكرة الأخيرة في المباراة، وكانت لحظة لا تصدق، وكنت سعيداً جداً من أجله".

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