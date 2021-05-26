الزيارات العائلية ممنوعة في "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، العائلات من زيارة لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، خلال فترة منافسات البطولة، لتطبيق نظام "الفقاعة الطبية" على كافة المشاركين.

ويعني قرار الاتحاد الأوروبي، حرمان اللاعبين أيضاً، من قضاء فترات الراحة الطويلة بين المباريات مع عائلتهم كما كان يحدث سابقاً، في محاولة لتحقيق أعلى معدلات الأمان من فيروس كورونا.

وكشف غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، والذي كان يأمل في منح أفراد العائلة حق الوصول إلى قاعدة تدريبات "الأسود الثلاثة" خلال المنافسات، إنه لن يتمكن من السماح بذلك، بعد صدور مرسوم واضح من الاتحاد الأوروبي للكرة، بشأن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الفقاعات لتكون آمنة بقدر الإمكان.

كما أوضح إنه لن تكون هناك فرصة بين المباريات للسماح لأعضاء الفريق بالعودة إلى الوطن لفترة قصيرة، وقال: "هذا أمر يتعين علينا قبوله، ونعرف إنه سيكون من الصعب على بعض اللاعبين التعامل معه مقارنة بالآخرين".

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