سواريز: برشلونة حطّمني وعزائي الفوز بالليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

أثبت المهاجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز أنه لاعب من العيار الثقيل، بعدما قاد فريقه أتلتيكو مدريد، للتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد سنوات طويلة من غياب الروخيبلانكوس عن منصات التتويج في الليغا.

وتربع لويس سواريز على عرش هدافي فريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم، كما حل في المركز الثاني لجدول هدافي الليغا الإسبانية بالتساوي مع الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، خلف المتصدر وصاحب الحذاء الذهبي في البطولة هذا الموسم زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

وتحدث لويس سواريز خلال الساعات الماضية في تصريحات مطولة مع إذاعة «كادينا كوبي» عن تتويج أتلتيكو مدريد ورحيله عن برشلونة والسبب في ذلك.

ووجه سواريز في البداية رسالة طمأنة لجماهير أتلتيكو مدريد، بعد تألقه هذا الموسم، مؤكدا أنه باق في صفوف الفريق ولن يرحل لأية جهة ترغب في الحصول على توقيعه، وقال: من المستحيل أن أرحل عن أتلتيكو مدريد حالياً، أنا سعيد جداً بالعام الذي قضيته هنا، وأرغب في مواصلة الرحلة مع الأتليتي.

وأوضح لويس سواريز عن الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم: التتويج بلقب الليغا مع أتلتيكو مدريد، أصعب كثيراً من الفوز به مع برشلونة، ولذلك فرحته استثنائية وأشعر بسعادة كبيرة جداً.

وتطرق سواريز لأسباب رحيله عن برشلونة ودور المدرب رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، وقال: هناك أفراد في برشلونة، كانوا أقل من مستوى المناصب التي يشغلونها، ولم يعرفوا كيف يقوموا بواجبات مناصبهم، ورونالد كومان كان مدرب بلا شخصية.

وواصل لويس سواريز: في الاستعدادات للموسم الجاري عندما أرسلني برشلونة للتدريب منفرداً شعرت بالأسى الكبير وتألمت كثيراً، وعندما تحدثت مع كومان قال لي: لو أنهيت مشكلتك مع إدارة النادي سأعتمد عليك في أول مباراة، كان مدرب بلا شخصية، ولكن في كل الأحوال قرار استبعادي لم يكن قراره وتلقى الأمر به من مجلس الإدارة السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وانتقد لويس سواريز أيضاً الرئيس السابق بارتوميو، وقال: هو أيضاً كان أقل من مستوى منصبه، فقد تحدث في كل شيء مع الصحافة بدلاً من الاتصال بي لإبلاغي بأن النادي لا يريد بقائي بشكل احترافي محترم.

وأضاف: بعد تتويجي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، لم يتواصل معي بارتوميو أو أي مسؤول من برشلونة، وكنت سأتواصل أنا وأبعث لهم صورة من تتويجنا باللقب.

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