صلاح يودع زميله في ليفربول برسالة مؤثرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ودع المصري محمد صلاح؛ نجم فريق ليفربول لكرة القدم، زميله في "الريدز" اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي قرر الرحيل عن الفريق الإنجليزي، برسالة مؤثرة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، قائلا: "كان من دواعي سروري أن أفوز بالألقاب بجانبك وأتمنى لكم كل التوفيق في مغامرتك القادمة".

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول رسميا في يونيو المقبل، ومن المرجح انتقال اللاعب إلى نادي برشلونة الإسباني.

وحاول برشلونة ضم فينالدوم في الصيف الماضي دون جدوى بسبب مطالب ليفربول المالية والأزمة الاقتصادية في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جان كابلت، وكيل أعمال فينالدوم توصل لاتفاق مع مسؤولي برشلونة على انتقال نجم "الريدز" إلى ملعب "كامب نو"، خلال المركاتو الصيفي.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن وكيل اللاعب الهولندي اجتمع أمس مع إدارة برشلونة في مقر النادي، وتوصلا لاتفاق بشأن حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن برشلونة سيقدم عقدا لفينالدوم يمتد لمدة 3 مواسم وينتهي في صيف 2024.

من جانبه، أكد وكيل فينالدوم، على ترحيب نجم ليفربول بخفض راتبه مع برشلونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، وهو ما فعله النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، الذي بات قريبا من أسوار "كامب نو" أيضا.

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