حلم «الشياطين» يصطدم بـ«الخبير» في نهائي «يوروبا ليغ» اليوم

المصدر: دانسك - أ ف ب

تصطدم آمال مانشستر يونايتد الإنجليزي بلقب أول على الإطلاق منذ 2017 بالمدرب المتخصص في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أوناي إيمري، وذلك حين يتواجه «الشياطين الحمر» مع فياريال الإسباني اليوم في النهائي المقرر في دانسك البولندية أمام عدد محدود من المشجعين.

وتخطى يونايتد صدمة الخروج من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى ربع نهائي المسابقة القارية الثانية من ناحية الأهمية، متخلصاً في طريقه من عقبتين صعبتين للغاية وهما ريال سوسييداد الإسباني وميلان الإيطالي، ثم تخطى في ربع النهائي فريقاً إسبانياً آخر هو غرناطة قبل أن يبلغ النهائي القاري الرابع عشر في تاريخه بفوزه في نصف النهائي على روما الإيطالي.

ويمني «الشياطين الحمر» الذي ضمنوا عودتهم الموسم المقبل إلى دوري الأبطال، النفس بالذهاب حتى النهاية من أجل إحراز لقبهم الأول منذ 2017 حين توجوا أبطالاً لمسابقة «يوروبا ليغ».

ولكن الفريق الإنجليزي يصطدم الأربعاء بخبرة المدرب إيمري الذي قاد فياريال إلى النهائي الكبير الأول في تاريخه بعدما تخلص في نصف النهائي من فريقه السابق أرسنال اللندني، إذ يعد أكثر المدربين نجاحاً في المسابقة بعدما قاد إشبيلية إلى إحراز لقبها ثلاثة مواسم متتالية بين 2014 و2016.

كما وصل مع أرسنال إلى المباراة النهائية عام 2018 قبل أن يخسر أمام الجار اللندني تشلسي.

ويخوض إيمري النهائي الأوروبي الخامس له، ووحدهما السير الأسكتلندي أليكس فيرغوسون والمدرب الإيطالي جوفاني تراباتوني قادا فرقهما إلى عدد أكبر من النهائيات الأوروبية.

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