فورلان: فرصة مانشستر وفياريال متساوية في نيل اللقب الأوروبي

المصدر: وكالات

يرى الأسطورة الأوروجوياني دييجو فورلان أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يكون له أفضلية أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي وأن فرصة الفريقين متساوية في الظفر باللقب القاري.

ويلتقي مانشستر مع فياريال غدا الأربعاء في جدانسك ببولندا في نهائي الدوري الأوروبي حيث يطمح اولي جونار سولشاير مدرب مانشستر لحصد لقبه الأول مع الفريق.

ويخوض مانشستر ثامن نهائي أوروبي له بينما يخوض فياريال أول نهائي قاري له.

ويتطلع يوناي إيمري مدرب فياريال لأن يصبح أول مدرب في التاريخ يتوج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي أربع مرات ، ولكن هذه المرة من خلال فريقه الإسباني الذي لم يتعرض لأي خسارة في النسخة الحالية من البطولة القارية.

وقال فورلان الذي سبق له اللعب في مانشستر وفياريال لوكالة "ستاتس بريفورم" اليوم الثلاثاء "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد هو المرشح للفوز".

وأضاف "الناس ترشح مانشستر يونايتد بناء على تاريخه، وكونه ناديا كبيرا، لا شك في ذلك... لكن في نفس الوقت بالنسبة للمباراة فإن الماضي لا يعني أي شيء، ما يهم هو الحاضر، الأداء نفسه".

وأشار "لهذا يتوخى لاعبو مانشستر يونايتد الحذر، لأنهم يعرفون أن بإمكانهم الفوز وأيضا الخسارة، النسبة 50 - 50".

وأوضح "ربما تستخف الناس بتاريخ فياريال ، إنه فريق ينافس دائما بشكل جيد جدا، يقدمون كرة جيدة للغاية وبإمكانهم النيل من مانشستر يونايتد".

ورحل فورلان عن مانشستر وانتقل إلى فياريال في 2004 وواجه فريقه السابق على ملعب أولد ترافورد عندما التقى الفريقان للمرة الأولى في سبتمبر 2005.

وانتهت جميع المواجهات الأربع السابقة بين الفريقين بالتعادل السلبي ليصبح فياريال أكثر خصم واجهه مانشستر ولم ينجح في هز شباكه.

وأشاد فورلان بإيمري قائلا "إيمري مدرب صاحب خبرة كبيرة، لقد درب لسنوات طويلة ، فاز بلقب الدوري الأوروبي وصعد بارسنال للنهائي قبل الخسارة أمام تشيلسي".

وأكد "إنه رجل يعرف هذه المسابقة بشكل جيد جدا ، أعتقد أنه أمر جيد للفريق عندما يكون لديك مدرب يمتلك مثل هذه الخبرة ومثل هذا الدعم".



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