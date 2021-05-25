صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فوز نجمه المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021، والتي يتم التصويت عليها من قبل جماهير النادي.

ومن جانبه، قال محمد صلاح بعد تتويجه بلاعب الموسم في ليفربول: "أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أنها من تصويت الجماهير، لكن الفوز في مبارياتنا الأخيرة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كان أهم شيء بالنسبة لي".

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