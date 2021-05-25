البرتغال تسمح بحضور 16500 متفرج نهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء مع فتح شباك بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا، أن ما يصل إلى 16500 متفرج سيتمكنون من حضور المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي الانجليزي ومواطنه تشلسي في بورتو البرتغالية السبت.

وهذا العدد الذي سمحت به السلطات البرتغالية يشكل ثلث سعة ملعب "استاديو دو دراغاو" الذي اختير لاستضافة النهائي الأوروبي في منتصف مايو الحالي، بعدما كان مقرراً في اسطنبول ونُقل لأسباب لوجستية متعلقة بجائحة كوفيد-19.

وكان "ويفا" قد خصص بالفعل ستة آلاف تذكرة لكل فريق، أي تشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وتُضاف إلى ذلك الدعوات التقليدية، إضافة إلى "1700 تذكرة محجوزة لعامة الناس" والتي "سيتم بيعها على أساس أسبقية الحضور".

وتنقسم أسعار التذاكر إلى أربع فئات، من 70 يورو إلى 600 يورو، في مقابل مجموعة من 40 إلى 130 يورو لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء في غدانسك البولندية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وبسبب جائحة كورونا، سيُطلب من المشجعين "تقديم دليل على اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية" للدخول إلى الملعب، بينما سيتعين على المشجعين الآتين من الخارج "الامتثال لقيود ومتطلبات الدخول السارية عبر الحدود".

أما الجانب الإيجابي، فهو أن البرتغال مدرجة في "القائمة الخضراء" لدى السلطات البريطانية، وبالتالي لن يضطر اللاعبون ولا المشجعون المقيمون في بريطانيا إلى الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم إلى بلادهم.

وكان نقل المباراة إلى البرتغال ضرورياً جراء تزايد أعداد الإصابات في تركيا، ما دفع بالسلطات البريطانية في السابع من مايو إلى إدراج البلاد في "القائمة الحمراء" مع تشديد قيود السفر.

وكان خيار النقل إلى انجلترا منطقياً إذ أن المواجهة ستكون بين فريقين انجليزيين، لكن قيود الدخول إلى بريطانيا تعني أن وسائل الإعلام والمسؤولين والضيوف سيخضعون للحجر الصحي قبل المباراة، وهو ما لم يكن ممكناً عملياً.

وسبق للبرتغال أن استضافت مباريات دوري أبطال أوروبا العام الماضي بدءاً من ربع النهائي، ما أتاح استكمال البطولة رغم الوباء.

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