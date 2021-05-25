سواريز: كومان مدرب "ضعيف الشخصية"

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أكد الأوروغواياني لويس سواريز، بقاءه مع أتلتيكو مدريد المتوج مؤخراً بدرع الدوري الإسباني، وسخر من المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، مشيراً إلى ضعف شخصيته، وقال لإذاعة كادينا كوبي: من المستحيل أن أرحل عن أتلتيكو مدريد، وأنا سعيد بالموسم الأخير، وأرغب في مواصلة الرحلة معه، بعدما توجنا بلقب (ليغا)، وهو أصعب كثيراً من الفوز به مع برشلونة.

وعن رحيله عن برشلونة ودور المدرب رونالد كومان، قال: هناك أفراد في برشلونة، أقل من مستوى مناصبهم، وكومان مدرب بلا شخصية، وعندما أبعدني برشلونة عن التدريبات الجماعية، تألمت كثيراً، وتحدثت مع كومان، وفوجئت بقوله: «إذا أنهيت مشكلتك مع إدارة النادي سأعتمد عليك في أول مباراة».

وأكمل: «في كل الأحوال، قرار استبعادي لم يكن قرار كومان، ولكنه صدر عن مجلس الإدارة السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي كان أيضاً أقل من مستوى منصبه، وتحدث في كل شيء مع الصحافة بدلاً من الاتصال بي لإبلاغي بأن النادي لا يريد بقائي بشكل احترافي محترم».

والجدير بالذكر، أن لويس سواريز، تربع على عرش هدافي أتلتيكو مدريد في الموسم الأخير، وحل في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، خلف المتصدر وصاحب الحذاء الذهبي في البطولة هذا الموسم زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

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