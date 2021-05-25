برشلونة يفكر في التضحية بفريق كامل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت تقارير صحفية إسبانية نية رونالدو كومان مدرب برشلونة التخلي عن 9 لاعبين، وإعارة 3 آخرين.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن المدرب ينوي التخلي عن:" البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي والدنماركي مارتن براثوايت والبرازيليين كوتينيو ونيتو وماتيوس فيرنانديز والبرتغالي ترينكاو والدومينكاني جونيور فيربو والإسباني ريكي بوج، بينما يفكر في بيع أو إعارة 3 آخرين، في حال وصول عروض مرضية لهم، وهم الفرنسيان كليمينت لانغليه وعثمان ديمبيلي والإسباني سيرخي روبيرتو، وهذا العدد الذي يفكر برشلونة في التخلي عنه يزيد عن فريق كامل.

ويقترب برشلونة من إتمام التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، من مانشستر سيتي والجناح الهولندي ميمفس ديباي من ليون الفرنسي.

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