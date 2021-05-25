ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2022

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم، عن تجديد عقد لاعب وسط الفريق الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، قبل مغادرته إسبانيا، للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، والذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونشر ريال مدريد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمديد عقد مودريتش، وصور للاعب وهو يوقع العقد الجديد، وبرفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والذي قدم له قميصا عليه أسمه وتاريخ عام 2022.

وجاء التجديد مع اللاعب الكرواتي لمدة عام واحد فقط، وفق سياسة نادي ريال مدريد، بالتجديد لمدة موسم جديد للاعبين الذين تجاوزوا 30 من عمرهم، لمدة عام واحد فقط، ويتم تجديده كل عام.

وقال مودريتش (35 عاماً)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تمديد عقده: "أشعر بالفخر لمواصلة ارتداء قميص أفضل ناد في العالم"، وأنضم مودريتش، للريال في موسم 2012-2013، ويكمل بالعقد الجديد، 10 أعوام في صفوف النادي، وحقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية بقميص ريال مدريد، وأهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال الفترة ما بين عامي 2014 إلى 2018.

وبدأ مودريتش مشواره في صفوف دينامو زغرب الكرواتي، وانتقل منه إلى توتنهام الإنجليزي، ثم إلى ريال مدريد عام 2013 مقابل 40 مليون يورو.

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