الكمبيوتر يختار مانشستر يونايتد الوجهة الأفضل لهاري كين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حدد محللون من خلال حساب الأرقام على الكمبيوتر، مانشستر يونايتد، كأفضل نادٍ يناسب النجم هاري كين، في حال وافق دانيال ليفي رئيس توتنهام على مغادرته للنادي هذا الصيف، في حين أن معظم النقاد الرياضيين يرشحون مانشستر سيتي، كوجهة محتملة للاعب إنجلترا الدولي.

والتحليل الذي أجرته شركة «آي أباكوس» المتخصصة، بحث في احتمالية انتقال اللاعب للعب في صفوف تشيلسي أو باريس سان جيرمان أو سيتي أو يونايتد، واستند إلى بيانات شاملة لملايين النقاط باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتم الأخذ في الاعتبار، أوجه التشابه التكتيكية بين توتنهام والأندية التي تطارد كين، وكذلك كيفية ارتباطه بزملائه في الفريق الآن، وكيف يقارنون بزملائه المحتملين، وكذلك كون كين هداف توتنهام التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 166 هدفاً في 245 مباراة.

وركزت الدراسة حول المدة التي سيستغرقها الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز حديثاً لتسوية وضعه مع توتنهام، إذ فرض أن ليفي سيسمح له بالمغادرة، وأن اللاعب وجد نادياً آخر قادراً على دفع 120 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه.

واستخدمت الشركة الذكاء الاصطناعي للعثور على الوجهة المثالية استناداً إلى اللاعبين والأندية، وبناءً على أسلوب اللعب والتناغم الذي سيحصل عليه اللاعب مع زملائه الجدد في الفريق، حيث أشارت التحليلات إلى أن ماركوس راشفورد، سيكون على صلة جيدة بهاري كين، وسيكون لدى بول بوغبا أيضاً، كيمياء جيدة مع مهاجم توتنهام، ومعه الظهير أليكس تيليس، حال انتقال كين إلى يونايتد.

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