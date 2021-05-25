رسالة من محمد صلاح إلى هاري كين.. ماذا قال فيها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

بعث المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة لنجم توتنهام هوتسبير هاري كين، بعد فوز الأخير بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) لموسم 2020 – 2021.

وقال كين في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "سعيد بالفوز بهذه الجوائز، التي لم يكن لتتحقق دون الفريق والعاملين".

​من جانبه رد نجم ليفربول محمد صلاح على تغريدة كين، قائلا: "تستحقها عن جدارة، تهانينا".

​وفاز كين بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع أهداف بعد صناعته 14 هدفا حاسما.

وتواصل الصراع على لقب هداف البطولة بين صلاح وكين، حتى الأسبوع الأخير، لينتهي الأمر بتفوق الأخير بفارق هدف واحد على صلاح الذي أحرز 22 هدفا خلال الموسم.

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