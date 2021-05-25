"ليكيب": زيدان على أعتاب الرحيل عن الريال.. وهذه وجهته

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن زيدان سيلتقي مع فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع، وقد يأتي إعلان رسمي يؤكد خروج المدرب عقب هذا الاجتماع، مفيدة أن يوفنتوس يظل الوجهة المحتملة الأقرب للمدرب الفرنسي.

ويخطط بيريز ،رئيس النادي الملكي عادة للمستقبل مع مدربي ريال مدريد في فصل الربيع، وحقيقة أنه لم يفعل الشيء نفسه هذا الموسم تشير إلى أن زيدان في طريقه للخروج من سانتياغو برنابيو.

وفشل ريال مدريد في الفوز بلقب واحد هذا الموسم، لأول مرة منذ موسم 2009-2010.

وقال زيدان الأسبوع الماضي إن ريال مدريد سيكون أفضل بدونه، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا إلى أنه سيترك النادي في نهاية الموسم.

ارتبط يوفنتوس ارتباطًا وثيقًا بالترحيب بخدمات نجمهم السابق، الذي ترك البيانكونيري في العام 2001 خلال مسيرته الكروية للانضمام إلى المرينغي.

وفاز المدرب أندريا بيرلو مع يوفنتوس بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي هذا الموسم، لكنه كافح من أجل تحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وهو ما انتزعه في المباراة الأخيرة من الموسم.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن زيدان «المايسترو» السابق على حافة الهاوية، وينتظر الاتصال الرسمي من ناديه السابق في إيطاليا.

لكن يوفنتوس ليس الخيار الوحيد لزيدان، حيث ارتبط المدرب أيضًا بتدريب منتخب فرنسا خلفًا للمدرب الحالي ديديه ديشامب.

وبالطبع، سيكون زيدان المرشح الأول لخلافة أندريا بيرلو في يوفنتوس، لكن تلك الخطوة ستحتاج من إدارة البيانكونيري مجهودًا كبيرًا من أجل اقناع الفرنسي بمشروع النادي.

كما سيحتاج الفريق الإيطالي لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بالعديد من اللاعبين المميزين، خاصة أن الموسم المنصرم أكد حاجة الفريق للكثير من التعديلات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز