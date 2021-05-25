راموس: الابتعاد عن المنتخب الإسباني يؤلمني

المصدر: دبي - البيان

عبر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن حزنه بعد استبعاده عن تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، والمقرر انطلاقها خلال يونيو المقبل.

ونشر راموس بياناً اليوم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "بعد مرور أشهر صعبة، وموسم غريب، لم أشهد مثله طوال مسيرتي، تأتي بطولة كأس أمم أوروبا، ورغم إنني كافحت وعملت بجد كل يوم على المستوى البدني والنفسي، لأكون جاهزاً بنسبة 100% مع الريال ومنتخب إسبانيا، لكن الأمور لا تسير دائماً على النحو الذي نريده".

وأضاف مدافع الريال في البيان: "يؤلمني أني لم أتمكن من مساعدة ريال مدريد أكثر من ذلك، كما يؤلمني أني لن أستطيع تمثيل منتخب بلادي في البطولة المقبلة، لكن في هذه الحالة أفضل شيء يمكنني فعله هو الراحة التامة، والعودة الموسم المقبل. وصحيح أن استبعادي من قائمة منتخب إسبانيا يؤلمني، لكني سأبقى مخلصاً لهذا الفريق، وأتمنى التوفيق لكل زملائي في أمم أوروبا، وأتمنى أن نقدم بطولة عظيمة، سأكون مشجعا للفريق من منزلي".

وكان لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، قد أعلن أمس، عن قائمة "الماتادور" المشاركة في "يورو 2020"، وضمت 24 لاعباً، وليس من بينهم راموس، أو أي لاعب من ريال مدريد، لأول مرة في تاريخ المنتخب الإسباني.

الجدير بالذكر، أن راموس (35 عاماً)، لم يشارك مع الريال مدريد بصفة منتظمة هذا العام، ويتوقع غيابه أيضاً، عن قائمة المنتخب الإسباني الأولمبي الذي يستعد بدوره لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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