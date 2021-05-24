كأس السوبر الإيطالية تعود إلى السعودية

المصدر: أ ف ب

تعود كأس السوبر الإيطالية إلى السعودية، بعد غياب لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، وتجمع المباراة بين إنتر ويوفنتوس، ولم يتم تحديد تاريخ المباراة إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022، وقال باولو دال بينو رئيس الرابطة باولو دال بينو إن «كأس السوبر ستقام في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا».

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو النسخة التالية من «اليوفي»، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي في النسخة التي أقيمت في ريجو إيميليا في إيطاليا بسبب تداعيات الجائحة.

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