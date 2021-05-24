قط شهير يتنبأ بنتائج مباريات "يورو 2020"

المصدر: وكالات

يقوم القط الشهير أخيل الأصم بالتنبؤ بنتائج مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" المقبلة، كما جرت العادة بقيام حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج البطولات الكبرى على غرار الأخطبوط بول في مونديال 2010 والقط أخيل في كأس القارات 2017 ومونديال 2018.

وسيقوم القط أخيل الأصم منذ ولادته، الذي كان يحرس اللوحات الثمينة من الفئران في متحف "إرميتاج" الشهير في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، سيقوم مرة أخرى بمحاولة التنبؤ بنتائج مباريات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المؤجلة من صيف العام الماضي إلى هذا الصيف.

وعملية التنبؤ بنتائج مباريات "يورو 2020"، ستكون بسيطة وطريفة، حيث سيتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمواجهة.

وكان القط الأصم، حدد بدقة الفائز في 3 مباريات من أصل 4 تنبأ بنتائجها في كأس القارات 2017، وتنبأ أيضا بنتائج 4 مباريات في نهائيات مونديال روسيا 2018 (روسيا ضد مصر، وروسيا ضد السعودية، وإيران ضد المغرب، والبرازيل ضد كوستاريكا).

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ.

ولكن انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 فرض تأجيل البطولة عاما كاملا.

ومن المفترض أن تقام البطولة المؤجلة بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين في 10 مدن في 11 دولة أوروبية، بعد سحب حق تنظيم المباريات من مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية لعدم تعهدهما بإمكانية استضافة الجماهير في ملعبيهما في ظل انتشار "كوفيد 19".

وتم منح مدينة إشبيلية الإسبانية حق استضافة المباريات التي كانت مقررة في بلباو، فيما تم نقل مباريات دبلن إلى بطرسبورغ ولندن.

وتستضيف بطرسبورغ 7 مباريات في البطولة، 6 في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

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