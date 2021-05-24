المنتخب الإسباني يستبعد راموس من قائمته لـ"يورو 2020"

المصدر: وكالات

خلت قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" المقبلة من اسم المدافع المخضرم سيرخيو راموس الذي شارك آخر مرة في مارس الماضي.

ولم يكن موقف راموس واضحا حتى إعلان قائمة منتخب إسبانيا اليوم الاثنين، سواء بالمشاركة مع إسبانيا في "يورو 2020" هذا الصيف، أو في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف أيضا في طوكيو.

وكان صاحب الـ35 عاما، يريد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، لذا يبدو أن القرار جاء بالتضحية بأمم أوروبا.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز

المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك غارسيا، دييغو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان رويز.

المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، وبابلو سارابيا.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الـ22 من يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس بمشاركة 16 منتخبا، بينما يقام "اليورو" خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

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