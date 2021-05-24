محمد صلاح: العقبات التي واجهناها كانت كافية لتحطم أي فريق آخر غير ليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة إلى عشاق "الريدز" عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، مع نهاية الدوري الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم، بتواجد ليفربول في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 69 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي بطل الدوري.

وغرد النجم المصري قائلاً: "لقد مررنا بالكثير هذا الموسم، وكانت الملاعب الفارغة، إلى جانب العقبات الكبيرة التي واجهناها، والكافية لتحطيم أي فريق آخر، ولكن ليس نحن، وأنهينا البطولة في المركز الثالث، ولم نتوقف أبداً عن الإيمان".

كما هنأ صلاح، منافسه هاري كين مهاجم توتنهام، على فوزه بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف، بوصوله إلى 23 هدفاً، وبفارق هدف واحد عن صلاح الذي حل ثانياً، وسجله كين في مرمى ليستر سيتي بالجولة الأخيرة للدوري.

وغرد صلاح مهنئاً كين: "تهاني.. جائزة مستحقة، وأتمنى لك الأفضل"، وذلك تعليقاً على تغريدة لمهاجم توتنهام عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتحقيق تلك الجائزة، ولم يكن ذلك ليحدث دون زملائي في الفريق، الإدارة والمدرب والمساعدين وكل الطاقم، وذلك طيلة الموسم".

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