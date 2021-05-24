4 ملايين إسترليني مكافأة تحفيزية للاعبي اليونايتد للفوز بالدوري الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبلغ نجوم مانشستر يونايتد، بأنهم سيحصلون على مكافأة إضافية قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني، إذا فازوا على فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي في جدانسك بعد غد الأربعاء، حيث يتطلع أولي جونار سولشاير، على أول لقب له كمدرب لمانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن اللاعبين سيحصلون في المتوسط على 75000 جنيه إسترليني كمكافأة للفوز باللقب، على الرغم من أن بعض نجوم مانشستر يونايتد الكبار، مثل بول بوغبا، سيحصلون على مكافأة تقترب من ستة أرقام.

ومن المقرر أيضاً، أن يحصل يونايتد، على مكاسب غير متوقعة قدرها 90 مليون جنيه إسترليني، من عائدات التلفزيون إذا فاز باللقب، ما يوفر دفعة كبيرة لـ"الشياطين الحمر"، فيما يتعلق بخطط الانتقالات الصيفية الخاصة بهم.

ويميل يونايتد بشدة لمواصلة سعيه وراء نجم بوروسيا دورتموند الإنجليزي جادون سانشو، ويقال أيضاً، إنه حريص على جلب هاري كين إلى أولد ترافورد، بعد أن أخبر المهاجم ناديه توتنهام، برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، وربما يجد يونايتد نفسه في سباق على مهاجم إنجلترا الأول، مع اهتمام غريميه مانشستر سيتي وتشيلسي.

ويقال كذلك، أن النادي حريص على مكافأة نجم خط الوسط برونو فرنانديز بصفقة جديدة هذا الصيف، ليتلقى صانع الألعاب البرتغالي، عقداً جديداً بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ويحرص يونايتد على الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك قبل كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وبقي أمام فرنانديز 4 سنوات على صفقته الحالية، لكن النادي حريص على مكافأته على مستواه الاستثنائي منذ انضمامه إلى النادي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني في يناير 2020.

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