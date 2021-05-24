ضربة موجعة لتشلسي قبل موقعة نهائي "الأبطال"

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشلسي، للإصابة في الشوط الأول من لقاء أستون فيلا، وتم استبداله بالإسباني الدولي كيبا أريزابالاجا.

وتجيء إصابة ميندي قبل 6 أيام من مواجهة تشلسي ومانشستر سيتي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم تتضح بعد طبيعة إصابة ميندي وسبب خروجه، لكن تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في النهائي المرتقب ضد مانشستر سيتي.

وذكرت (آس) أنه من المرجح أن يكون ميندي قد تسبب في إصابة نفسه أثناء قفزه حينما كان يتصدى لإحدى الكرات، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإصابة ومدة الغياب.

جدير بالذكر أن ميندي البالغ من العمر 29 عاما يقضي حاليا موسمه الأول في ستامفورد بريدج بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادما من رين الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى تشلسي نجح ميندي في أن يحجز مكانا أساسيا له في كتيبة الألماني المخضرم توماس توخيل، حيث شارك معه في 43 مباراة، مقابل 14 لعبها كيبا.

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