اللاعب الذي قتلته "مجرد مزحة"

المصدر: البيان الإلكتروني

"إنها مجرد مزحة".. كانت هذه هي آخر كلمات لوتشيانو ري تشيكوني أحد أبرز نجوم لاتسيو الذي قُتل في 18 يناير 1977 بسبب المزاح.

اللاعب توج مع فريقه بلقب الكالتشيو موسم 1974 لأول مرة فى تاريخ النادي.

وكان لوتشيانو ري تشيكوني يعرف بالملاك الأشقر كما كان معروفا عنه حبه للسخرية.

خرج تشيكوني مع صديقه بييترو جيدين (لاعب لاتسيو أيضا) الذي أراد حينها الدخول لمحل مجوهرات يملكه صديق له,

ري تشيكوني أقنع صديقه بأن يرتديا أقنعة ويقومان بمقلب سرقة لمحل المجوهرات، وبمجرد أن دخل الصديقان المحل وهما يرتديان الأقنعة، صرخ ري تشيكوني: "ارفع يديك نحن هنا لنسرق"، ولسوء الحظ كان المحل قد تمت سرقته قبلها بفترة، ليسارع صاحب المحل بإخراج المسدس، واطلق النار على صدر ري تشيكوني.

فارق ري تشيكوني الحياة بعد نصف ساعة في المستشفى، حيث كانت آخر كلماته "إنها مزحة، لقد كانت مجرد مزحة".

البعض قال إنها كانت مؤامرة لقتله عمدًا، حيث تم استدراجه لمحل المجوهرات وقتله العام 2000.

وبعد اكتشاف أدلة كثيرة، قام ابنه بفتح القضية مرة أخرى، مما أثار الرأي العام ولا تزال القضية مفتوحة إلى يومنا هذا، وفق "آس".

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