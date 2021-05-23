تتويج مانشستر سيتي رسمياً بلقب الدوري الانجليزي

المصدر: أ ف ب

توج مانشستر سيتي رسمياً بلقبه الثالث في المواسم الأربعة الأخيرة بإكرامه وفادة ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، موجها إنذاراً شديد اللهجة إلى مواطنه تشلسي خصمه السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال.

ومنح الدولي البلجيكي كيفن دي بروين التقدم لرجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا بتسديدة قوية من خارج المنطقة اثر تمريرة من الدولي الجزائري رياض محرز (11)، وأضاف الدولي البرازيلي غابريال جيزوس الثاني بمجهود فردي أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الضيوف (14).

وسجل فيل فودن الهدف الثالث بتسديدة من مسافةق ريبة اثر تمريرة من رحيم سترلينغ (53)، قبل أن يختم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المهرجان ومسيرته مع مانشستر سيتي بتسجيله الهدفين الرابع عندما تلقى كرة داخل المنطقة ولعبها بخارج قدمه اليمنى على يمين الحارس (71)، والخامس بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية للبرازيلي فرناندينيو (76).

واحتفل لاعبو الفريقين بأغويرو قبل انطلاق المباراة بممر شرفي للدولي الأرجنتيني والهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وكان أغويرو انضم إلى صفوف سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الاسباني عام 2011، وسجل 260 هدفاً في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

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