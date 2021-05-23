هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي وصلاح ثانياً

المصدر: البيان الإلكتروني

توج هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2020 /2021 بعد صراع كبير مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

ورفع كين رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا، متفوقا بهدف واحد على صلاح صاحب الـ22 هدفا والذي عجز عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتفى بمركز وصافة قائمة الهدافين.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

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