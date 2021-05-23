تعثر انتقال كوناتي إلى ليفربول لرفض لايبزيغ «التقسيط»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعثرت مساعي ليفربول للحصول على تعزيزات دفاعية خلال الصيف المقبل، بعد أن تم الكشف عن ضعف خط دفاع «الريدز» الدفاعية، عقب إصابة فيرجيل فان ديك وجو غوميز، مع افتقار مدرب الفريق يورغن كلوب، إلى القوة اللازمة في العمق للحفاظ على الأداء في غياب الثنائي.

ويتواجد كلوب في «الميركاتو» الصيفي بحثاً عن قلب دفاع، وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن ليفربول أكمل صفقة إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيغ، إلا أن «الريدز» تعرض لضربة موجعة في سعيه وراء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

ووفقاً لصحيفة «التايمز»، اعترض الفريق الألماني، على مقترح الدفع المقترح من ليفربول للاعب الفرنسي، والذي لديه شرط جزائي بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني، ويطلب لايبزيغ دفعه كاملاً دفعة واحدة، فيما عرض ليفربول تقسيط المبلغ المطلوب.

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