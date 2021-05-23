«مجموعة سيتي».. 4 نجوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تُوج نادي ملبورن سيتي، المملوك لمجموعة سيتي لكرة القدم، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم للمرة الأولى بتاريخه، ليصبح رابع ناد لمجموعة سيتي يحقق لقب الدوري في موسم 2020 /‏‏ 2021، لتستحق المجموعة لقب «4 نجوم».

وحسم ملبورن سيتي، اللقب، بفوزه أمس، على سنترال كوست مارينرز 1 - 0 في الجولة الأخيرة أمس، متربعاً على عرش الصدارة برصيد 48 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن فريق سيدني.

والأندية الأربعة لمجموعة سيتي التي حققت بطولات الموسم هي مانشستر سيتي «بطل الدوري الإنجليزي»، ومومباي سيتي «بطل الدوري الهندي»، وتروا الفرنسي «بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي»، والمتأهل إلى الدوري الممتاز، بالإضافة إلى ملبورن سيتي، فيما حقق نادي الجزيرة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حقق لقب دوري الخليج العربي خلال الموسم 2020 /‏‏ 2021.

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