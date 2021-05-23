أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

توج أتلتيكو مدريد أمس رسمياً بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بلد الوليد 2 - 1 في الجولة 38 والأخيرة من «لاليغا»، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي، والذي تغلب على فياريال 2 - 1، وهو اللقب الأول لأتليتكو في البطولة منذ توج بلقبه العاشر في الدوري الإسباني خلال موسم 2013 / 2014، كما أنه اللقب 11 لأتلتيكو تاريخياً ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجاً بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقباً.

ويدين أتلتيكو بالفوز إلى سواريز الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 67، وكان بلد الوليد تقدم بهدف أوسكار بلانو في الدقيقة 18، وأدرك الأرجنتيني أنخل كوريا التعادل لاتلتيكو في الدقيقة 57.

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