بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

توج  بايرن ميونخ بدرع الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي والـ31 في تاريخه.

وفاز البطل الألماني على نظيره أوجسبورج بنتيجة 5-2 مساء اليوم، في مواجهة الفريقين على ملعب "آليانز آرينا"، في الجولة الأخيرة.

سجل أهداف البايرن جيفري لاعب أوجسبورج في مرماه بالدقيقة التاسعة، سيرج جنابري في الدقيقة 23، جوشوا كيميتش في الدقيقة 33 وكينجسلي كومان في الدقيقة 43، وأخيرا ليفاندوفسكي في الدقيقة 90.

وأحرز هدفي أوجسبورج كلا من أندريه هان في الدقيقة 67 وفلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 72.

يذكر أن المدير الفني هانز فليك قرر الرحيل رسميا عن النادي عقب الجولة الأخيرة حيث يتولى المهمة بدلا منه يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، وقام النادي البافاري بتكريم المدرب صاحب انجاز السداسية التاريخية في الموسم الماضي بعد المباراة.

 

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