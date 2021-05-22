أتلتيكو مدريد والريال صراع الأمتار الأخيرة.. من سيحسم لقب "الليغا"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مواجهات حاسمة يشهدها الدوري الإسباني لكرة القدم الليلة في آخر جولاته لموسم 2020-2021، في ظل الصراع بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب "الليغا" الإسبانية حتى الأمتار الأخيرة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد قمة الدوري برصيد 83 نقطة، بينما يلاحقه ريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطتين، بعد وداع برشلونة وإشبيلية السباق على المركزين الأول والثاني.

ويطمح أتلتيكو مدريد للتتويج باللقب الـ11 في تاريخه بعد 7 أعوام مرت على آخر لقب في عام 2014، وتنتظره مواجهة صعبة في ظل اصرار مضيفه بلد وليد على نيل النقاط الثلاث بغية البقاء ضمن دوري الأضواء.

في المقابل يستضيف ريل مدريد نظيره فياريال صاحب المركز السابع برصيد 58 نقطة وهو يقبع في المنطقة الدافئة لكنه يطمح في التأهل للدوري الأوربي، ويسعى ريال مدريد لانتزاع الفوز ونيل لقب "الليغا" للمرة الثانية على التوالي واللقب رقم 35 في تاريخه.

يذكر أنه في حال تساوي أتلتيكو والريال بالنقاط فسيتوج ريال مدريد باللقب بفضل تفوقه في المواجتين المباشرتين خلال الموسم، حيث فاز الريال ذهابا وتعادل الفريقان في مباراة الإياب.

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