7 أشخاص متهمون بقتل مارادونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت السلطات الأرجنتينية الاتهام "بالقتل غير المتعمد"، إلى 7 أشخاص، كانوا يشرفون على أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا طبيا، قبل أيام من وفاته، في خبر هز الشارع الأرجنتيني وعالم كرة القدم قبل أيام، وذلك بعد أشهر من وفاته، وهي قصة صادمة كشفتها التحقيقات بشأن وفاة مارادونا، مفادها تورط 7 أشخاص في "قتله" وفقا لسكاي نيوز عربية.

وكان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا قد توفي بسكتة قلبية في نوفمبر الماضي، عن عمر 60 عاما، بعد أسبوعين من خوضه جراحة في الدماغ.

وكشف تقرير طبي تم إيصاله لمكتب التحقيقات، أن مارادونا كان يعاني من "ألم حاد" لأكثر من 12 ساعة كاملة يوم وفاته، ولم يتم الالتفات لآلامه، مما أدى لوفاته بعدها.

وقال التقرير إن العلاج السريع لمارادونا وقتها كان سينقذ حياته.

ووفقا لمحامي ماردونا، فإن من بين الوقائع المهملة في ذلك اليوم، هو تأخر سيارة الإسعاف نصف ساعة كاملة للوصول إلى مكان إقامته، وهو ما وصفه المحامي "بالغباء إلى درجة الإجرام".

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