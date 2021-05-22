كين وصلاح.. من سيحصل على الحذاء الذهبي؟

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع عدم تمكن توتنهام وليفربول، من الفوز بأي ألقاب هذا الموسم، يتحول الانتباه إلى الجوائز الفردية، وتحديداً السباق على الحذاء الذهبي، مع تساوي النجمين هاري كين مهاجم توتنهام، ومحمد صلاح، مهاجم ليفربول، على قمة ترتيب الهدفين، ولكل منهما 22 هدفاً، ويتطلع الثنائي إلى إنهاء موسم 2020-2021، بلقب فردي مهم يعزز به تاريخه ومسيرته بالدوري الإنجليزي.

وتحدث موقع "هو سكور"، عن الصراع بين اللاعبين على لقب الهداف، وأوضح أنه بالنسبة لكين، سيكون ذلك بمثابة أعلى مستوى في موسم كان عصيباً للغاية بالنسبة لتوتنهام، وبعد حملة وعدت بالكثير في بدايتها، وبالمثل، ربما لم يكن صلاح في أفضل حالاته خلال الموسم الجاري، لكنه نجح بالبقاء على قدم المساواة مع كين في صدارة قائمة الهدافين، وهو ما يعد إنجازاً جديراً بالثناء للنجم المصري.

وسبق أن حصل كل من كين وصلاح، على الحذاء الذهبي مرتين في أربع من الخمسة مواسم الماضية، على الرغم أن صلاح تشارك جائزته الثانية والأخيرة مع زميله ساديو ماني، ولاعب ارسنال بيير إيميريك أوباميانغ.

ولا يزال هناك الكثير على المحك في كل من المباراتين اللتين يلعبهما توتنهام وليفربول في الجولة الأخيرة غدً الأحد، إذ ابتعد توتنهام عن السباق لإنهاء المراكز بين الأربعة الأوائل، لكنه مطالب بالتمسك بفرصة المشاركة بملحق الدوري الأوروبي، عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتي، خامس الدوري الإنجليزي، والذي يرغب بالتمسك بالمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي.

وسبق أن التقى الفريقين في مبارياتهم قبل الأخيرة أو الأخيرة في الدوري مرتين في المواسم الخمسة الماضية، وخسر ليستر في المرتين 1-6 على ملعب كينج باور في 2017، وبنتيجة 4-5 في ويمبلي في 2018، وسجل كين 6 أهداف في هاتين المباراتين، وفي الواقع، ليستر هو الخصم المفضل لدى كين في الدوري الإنجليزي من حيث عدد الأهداف المسجلة، حيث سجل 14 هدفاً في 11 مباراة لعبها أمام ليستر في مسيرته، وربما يكون توتنهام استسلم مبكراً في الصراع على درع الدوري، لكن يمكنك التأكد من أن كين، سيقاتل بقوة لتأمين الحذاء الذهبي.

بينما يواجه ليفربول ضيفه كريستال بالاس، بهدف تأمين مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وسبق أن مزق ليفربول منافسه بشكل لا ينسى هذا الموسم، عندما تغلب عليه بسبعة أهداف نظيفة، في جنوب لندن خلال ديسمبر الماضي، وسجل صلاح هدفين لليفربول.

وإجمالاً، سجل صلاح ستة أهداف في ثماني مواجهات مع بالاس، ومن بينها خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات، ولم يخسر قط أي مباراة بالدوري أمام بالاس بقميص ليفربول، وهو الأمر الذي يبشر بالخير ليس فقط لليفربول في سعيه للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن لسعي "الفرعون المصري"، في الحصول على الحذاء الذهبي الثالث.

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