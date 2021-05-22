موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف ريال مدريد، نظيره فياريال، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتاج الملكي للفوز في المباراة على آمل الحصول على لقب الدوري، والذي لن يتحقق إلا بالفوز على فياريال، وتعثر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

ستقام مباراة ريال مدريد وفياريال، السبت 22 مايو 2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، الثامنة بتوقيت دبي.

وستبث المباراة على قناة " بي إن سبورتس 1"، الناقل الحصري لليغا الإسباني في الشرق الأوسط.

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