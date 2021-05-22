موعد مباراة بلد الوليد وأتلتيكو مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

تترقب جماهير الكرة العاشقة للدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، وهي المباراة الختامية التي ستحسم لقب الليغا.

المباراة تقام مساء يوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني ، وستنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت دبي.

ويحتاج أتلتيكو للفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، دون النظر لنتيجة مباراة ريال مدريد أمام فياريال.

كما أن تعثر الفريق الملكي سواء بالتعادل أو الخسارة من فياريال، يعني تلقائيا تتويج أتلتيكو باللقب أيضا، حتى في حال فشله بالفوز أمام بلد الوليد.

من المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

يذكر أن أتلتيكو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ83 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

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