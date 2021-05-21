كونغرس الفيفا يوافق على مقترح السعودية بإقامة المونديال كل عامين

المصدر: البيان الرياضي

وافق كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في الاجتماع الـ 71، والذي عقد في زيورخ السويسرية اليوم الجمعة، على مقترح الاتحاد السعودي للكرة، والخاص بإقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل سنتين بدلاً من أربعة سنوات.

ونال مقترح الاتحاد السعودي، موافقة 166 اتحاداً دولياً، مقابل 22 اتحاد رفضوا المقترح، وأكد الاتحاد الدولي للكرة، موافقته على دراسة جدوى المقترح، وإصدار قرار بشأنه بعد الدراسة الكاملة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بمقترحا لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلاً من أربعة أعوام للرجال والسيدات، وهو نفس المقترح الذي سبق وأن طرحه السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، وروج لها أيضاً الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، والمسؤول عن تطوير الكرة في "فيفا" خلال شهر مارس الماضي.

وتقام بطولة كأس العالم منذ بدايتها عام 1930 حتى الآن كل 4 سنوات في دولة مختلفة يتم اختيارها من جانب الاتحاد الدولي، إذ ستقام النسخة المقبلة في قطر 2022.

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