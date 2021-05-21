رحلة بالحافلة 12 ساعة عقاباً لفريق بينفينتو الإيطالي

المصدر: البيان الرياضي

قرر أوريست فيجوريتو رئيس نادي بينفينتو، نقل الفريق بالحافلة بدلاً من الطائرة، لخوض مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام مضيفه تورينو بعد غدً الأحد، في رحلة طويلة مدتها 12 ساعة من كامبانيا إلى بيدمونت، كنوع من العقاب، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وجاءت العقوبة، بعد احتجاجات مشجعي بينيفينتو، والذين طلبوا باتخاذ قرارات صعبة تجاه فريق المدرب إنزاجي، بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية، والذي لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 18 مباراة، وتعثر خلالها بالتعادل 7 مباريات، وتلقى 10 هزائم.

ويحتل بينفينتو، المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة جمعها من 7 انتصارات فقط، و11 تعادل، و19 خسارة، وسجل لاعبوه 39 هدفاً، وتلقت شباكه 74 هدفاً، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية مع فريقي كروتوني وبارما.

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