رونالدو خيار أرخص ليونايتد من كين وهالاند

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يجري مانشستر يونايتد، محادثات مع كريستيانو رونالدو، بشأن عودة مثيرة للنادي الإنجليزي، الذي شهد بداية تألقه في الملاعب الأوروبية، معتبراً أن التعاقد مع رونالدو يعد خياراً أرخص في سوق الانتقالات الحالية، والتي يستعد النادي الإنجليزي الدخول فيها بقوة، بعد انتهاء موسم آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف البطل ومنافسه مانشستر سيتي، حيث تم ترشيح العديد من اللاعبين البارزين، لإعادة البناء المكلفة للفريق في المستقبل، حسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل».

ووفقاً للتقرير، سيكون التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، وإيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، مكلفاً جداً، ولكن الصفقات المحتملة ستكون مع كريستيانو رونالدو، إلى جانب جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، باعتبارهما أكثر الخيارات المالية الممكنة، خاصة بعدما خفض بروسيا دورتموند، من المقابل المالي المطلوب للتخلي عن سانشو، وتراجع القيمة السوقية للنجم البرتغالي بسبب العمر (36 سنة).

وأشار التقرير إلى أن نجم دورتموند، هالاند (20 عاماً)، كان الهدف الأعلى لمانشستر يونايتد في بداية العام، لكن وكيل أعماله مينو رايولا، أعلن أنه يتقاضى رسوماً قدرها 130 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى رسوم الوكيل الباهظة، وراتب أسبوعي قيمته نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، الأمر الذي سيرهق ميزانية الشياطين الحمر.

وعلى الرغم من بقاء المخضرم إدينسون كافاني (34 عاماً)، في أولد ترافورد لموسم آخر، لا يزال النادي في السوق للحصول على مهاجم راسخ من الفريق الأول مثل كين، والذي كشف مؤخراً عن رغبته في المغادرة، ويعتقد أن طلبه قيد الدراسة، ولكن يونايتد لا يرغب في إنفاق 120 مليون جنيه إسترليني، على لاعب واحد، ولكن يمكنه إجراء صفقة تبادلية، مع تخفيض القيمة المالية.

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