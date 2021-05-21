أرسنال يضم طفل كيني 10 سنوات يُدعى "ليو ميسو"

المصدر: متابعة – محمد فضل

أعلنت أكاديمية أرسنال الإنجليزي تعاقدها مع الطفل الكيني ليو ميسو البالغ 10 أعوام والذي اكتسب شهرة كبيرة نظراً لتشابه اسمه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني .

ونشر النادي اللندني على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفل ميسو الكيني مع بيير ميرتساكر مدير أكاديمية أرسنال، وهما يحملان قميص "المدفعجية" المطبوع عليه اسم ميسو ورقم 9 مما أثار العديد من ردود الفعل القوية وتم تداولها على نطاق واسع، وينتظر أن يمثل الطفل ليو مستقبل المدفعجية في قادم المواسم .

ومن المعروف بأن نادي أرسنال دائماً ما يضرب سياجا من السرية على تعاقداته مع لاعبي الأكاديمية لكن انتشار صور الطفل الجديد الذي رافقه والده إلى لندن حال دون التعتيم عن توقيع العقد.

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