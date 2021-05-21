بديل رونالدو في يوفنتوس من برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت صحيفة "سبورت" الاسبانية ان نادي يوفنتوس الإيطالي يود أن يكون الفرنسي انطوان جريزمان لاعب برشلونة بديل كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.

وبات من المتوقع ان يرحل كريستيانو رونالدو عن صفوف البيانكونيري هذا الصيف من اجل خوض تحدي جديد، كذلك في حال فشل الفريق في التأهل لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية ان الصفقة ليست بالسهلة على ادارة البيانكونيري، خصوصا وان جريزمان لا يفكر في الرحيل عن البلوجرانا.

وكان يوفنتوس قد تمكن قبل ايام من الحصول على كأس إيطاليا، وذلك بعد الفوز على أتالانتا 2-1 في المباراة النهائية.

ويستعد يوفنتوس لخوض مباراة مصيرية مساء الأحد أمام بولونيا، وذلك من أجل التأهل لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل، ويمكن للبيانكونيري التأهل في حال تحقيق الفوز وانتظار تعثر ميلان او نابولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز