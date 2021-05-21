لوفرين يتهرب من الحديث عن مستقبل صديقه صلاح

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد المدافع الكرواتي ديان لوفرين لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي حالياً، ولاعب ليفربول سابقاً، وأحد الأصدقاء المقربين من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، أن مستقبل صلاح شأن يخصه فقط، وإنه لا يملك إجابات واضحة حول ذلك الأمر.

وقال في تصريحات لشبكة "سكاي": "كل شيء قابل للتغير في كرة القدم، ومستقبل صلاح أمر يخصه، ولا أملك إجابات واضحة حوله، لكنه لاعب محترف، وسنرى ما يصنعه مع ليفربول، لأن صلاح لا يعني ليفربول فحسب، إنه لكل المشجعين في العالم، وكذلك يفكر في نفسه، وما زلت أملك تواصلا مع صلاح، وما زلنا أصدقاء مقربين حتى خارج ملاعب كرة القدم، ونحن نتحدث عن كل شيء".

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن صلاح يثير الجدل منذ شهور حول مستقبله في ليفربول، وتحديداً منذ الحوار الذي أجراه مع الصحيفة، عندما أجاب حينما سئل عن مستقبله، وما إذا كان ممكنا أن يلعب في الليغا لصالح أي من ريال مدريد أو برشلونة: "من يدري ما قد يحدث في المستقبل؟"

كما أشارت تقارير صحفية مؤخراً إلى أن اتصالاً تم بين إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وصلاح، من أجل رحيل محتمل لنجم ليفربول عن قلعة "الريدز" إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وينافس محمد صلاح لاعب توتنهام هوتسبرز هاري كين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل جولة من ختام المسابقة يملك اللاعبان 22 هدفا يحتلان بها صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويطمح صلاح لتحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مشواره بعد أن حققها عامي 2018 و2019.

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