الأندية الإنجليزية لن تمنع لاعبيها من السفر إلى بلدان القائمة الحمراء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لن تمنع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبيها من السفر لقضاء إجازة، في البلدان المدرجة في القائمة الحمراء لدى المملكة المتحدة، على الرغم من عدم تشجيع رئيس الوزراء بوريس جونسون، للسفر إلى مثل هذه المناطق.

وصدرت رسائل متضاربة من الحكومة حول السفر إلى دول في القائمة الحمراء، وهي الدول الأشد خطورة في تفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى إرباك الأندية، بما ينبغي أن ينصح لاعبيها، وانتهى الأمر بأن الأندية لن توزع أي إرشادات رسمية بشأن السفر.

وتعتقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها غير قادرة على منع اللاعبين من زيارة بلدانهم المدرجة في القائمة الحمراء خلال اجازة الصيف، خاصة إذا كانت بلدانهم الأصلية، والموجود بعضها ضمن تلك القائمة.

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