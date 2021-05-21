شاهد.. نيمار يحصل على لقاح "كوفيد- 19"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، وهو يحصل على لقاح "كوفيد- 19".

وأعرب نيمار في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بعد تلقيه التطعيم، وتمنى أن يعود العالم إلى طبيعته بأسرع ما يمكن، بعد تفشي جائحة كورونا.

وكتب نيمار، والذي ثبتت إصابته بـ"كوفيد- 19" في سبتمبر الماضي: "بعد انتظار طويل، جاء دوري، والسعادة، هي أن يعود كل شيء إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وأن لا يتم تطعيم بلدي البرازيل فحسب، بل يمكن تلقيح العالم بأسره".

وكان نيمار قد تعرض لانتقادات بسبب مزاعم عن استضافته لحفلة لمدة خمسة أيام لـ500 شخص في قصر خلال فترة الأعياد في البرازيل، واحدة من أكثر البلدان تضررا من "كوفيد- 19".

وذكرت تقارير محلية في مانغاراتيبا بالقرب من ريو دي جانيرو وقتها، أن نجم باريس سان جيرمان، بدأ الحفلة في 25 ديسمبر 2020، بنية الاستمرار حتى العام الجديد.

وزعم شهود عيان، أن العشرات من الضيوف كانوا يصلون ويغادرون قصره مع حظر نيمار للهواتف المحمولة للحفاظ على السرية، وكذلك عزل الصوت في ملحق القصر لمنع الجيران من سماع الضوضاء.

لكن سي "إن إن برازيل"، ذكرت في ذلك الوقت أن ممثلي نيمار نفوا أن يكون الحفل قد أقيم على الإطلاق، بعد أن انتقدت السلطات المحلية لاعب كرة القدم.

ويعيد النجم البالغ من العمر 29 عاماً، انتباهه الآن مرة أخرى إلى ملعب كرة القدم، مع عطلة نهاية أسبوع مضطربة مع باريس سان جيرمان، إذ يجلس فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو، بنقطة واحدة خلف ليل متصدر الدوري الفرنسي، ليخوض الجولة الأخيرة من المباريات نهاية هذا الأسبوع، وسيكون نيمار وباريس سان جيرمان في أمس الحاجة إلى تعثر ليل متصدر الدوري الفرنسي الممتاز في الجولة الأخيرة من المباريات.

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