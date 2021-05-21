إصابة تايلور تهدده بالدفاع عن لقبه بالوثبة الثلاثية في أولمبياد طوكيو

المصدر: أ ف ب

تعرض الامريكي كريستيان تايلور حامل آخر ذهبيتين اولمبيتين في الوثبة الثلاثية لتمزق في وتر أخيل، من المتوقع أن يحرمه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الذي ينطلق بعد قرابة شهرين.

وأشارت خطيبته العداءة النمسوية بيت شروت الى ان تايلور (30 عامًا) تعرض للاصابة في لقاء "أوسترافا غولدن سبايك" في تشيكيا الاربعاء.

وكتبت عبر حسابها على انستغرام "لا أملك الكلمات لأصف الوضع. تعرّض كريستيان لتمزق في الوتر في أوسترافا أمس. إنها أنباء مروّعة"، مضيفة أنه خضع لعملية جراحية.

ويعتبر الاميركي احد افضل العدائين في العقد الاخير من الزمن حيث توج بذهبيتي لندن 2012 وريو 2016، وحقق لقب بطولة العالم اربع مرات أعوام 2011، 2015، 2017 و2019.

ويملك تايلور ثاني أفضل رقم في تاريخ المسابقة (18,21 مترًا حققه عام 2015) بعد البريطاني جوناثان إدواردز (18,29 م عام 1995).

ومن المتوقع أن تحرم هذه الاصابة تايلور من المواجهة المرتقبة في الاولمبياد الذي ينطلق في 23 يوليو، مع النجم الصاعد البوركينابي هوغ-فابريس زانغو صاحب الرقم القياسي العالمي للوثبة الثلاثية داخل القاعة (18,07 م) الذي فاز بالذهبية في أوسترافا الاربعاء.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز